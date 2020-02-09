Ранее Яблонский в интервью Radio Zet заявил о «безоговорочном» праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Российские политики назвали это требования абсурдными.
«Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Надо идти вперед — это важно… Ситуация неоднозначная во взаимоотношениях России и Польши. Но когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения… Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона», — сказал он.
По мнению Валенсы, важным шагом на пути к улучшению отношений Москвы и Варшавы может стать диалог. Кроме того, бывший польский лидер подтвердил свое намерение приехать на парад Победы в российскую столицу, если его пригласят.