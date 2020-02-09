Экс-президент Польши Лех Валенса прокомментировал претензии замглавы польского МИД Павла Яблонского на репарации от Москвы. Об этом он заявил в интервью изданию «Собеседник.ru» на днях

«Павел, перестаньте шаромыжничать». Захарова ответила на слова польского замминистра о выплате репараций © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Это все равно как я бы стал требовать вернуть мне мои молодые годы. Но они уже прошли. Надо идти вперед — это важно… Ситуация неоднозначная во взаимоотношениях России и Польши. Но когда люди разговаривают, можно обсудить проблемы и найти способы их решения… Когда мы ссоримся, выигрывают лишь третьи силы. От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона», — сказал он.

По мнению Валенсы, важным шагом на пути к улучшению отношений Москвы и Варшавы может стать диалог. Кроме того, бывший польский лидер подтвердил свое намерение приехать на парад Победы в российскую столицу, если его пригласят.