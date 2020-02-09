Президент США Дональд Трамп при назначении Джона Салливана новым послом в РФ высказал пожелание, чтобы тот сделал все возможное для улучшения российско-американских отношений. Об этом Салливан заявил в субботу, 9 февраля, в интервью телеканалу РБК

«Президент Трамп остановился на моей кандидатуре шесть месяцев назад, и когда это произошло, он сказал, что хотел бы, чтобы я сделал все, что в моих силах, чтобы постараться улучшить отношения между США и Россией, которые переживают сложный период, особенно в течение последних шести или семи лет. Поэтому моя задача состоит в том, чтобы сделать все возможное для их улучшения», — сказал он.

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«Например, борьба с терроризмом и некоторые региональные вопросы, такие как КНДР. По ним у нас ведутся конструктивные обсуждения и совместная работа», — пояснил он.

«Добрым знаком» посол назвал возможность в начале своей работы в Москве встретиться «с очень высокопоставленными государственными деятелями».

«И всем, с кем я разговаривал, я повторял, что одной из моих целей является обеспечение открытого и транспарентного диалога между Москвой и Вашингтоном», — добавил он.

Салливан прибыл в Москву 16 января, 5 февраля он вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину. Ранее Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США.