В Одессе патрульные полицейские задержали сотрудника МВД, который в нетрезвом виде пытался уйти от погони. Об этом 9 февраля сообщил сайт «Думская»

Сам скандальный инцидент произошел еще 4 февраля. Примерно в 22:00 патрульные полицейские увидели ехавший со значительным превышением скорости Volkswagen Caddy и попытались его остановить, однако водитель иномарки не только проигнорировал требования правоохранителей, но и пытался скрыться от погони. Полицейские раскрыли убийство россиянина в грузинском монастыре © CC0, Pixabay

«Патрульные начали преследовать нарушителя и догнали авто. За рулем авто находился майор полиции Александр К., старший следователь по хозяйственным делам Суворовского отделения полиции Одессы», — уточняют журналисты издания.

При этом после задержания подвыпивший правоохранитель отказался сдать кровь на наличие алкоголя.

В его отношении составлен протокол и, скорее всего, будет начато служебное расследование в МВД.