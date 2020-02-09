Полпред Донецкой Народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова назвала беспочвенными инсинуациями призывы Киева закрыть представительские центры республики в Италии. Об этом 9 февраля сообщило информационное агентство РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский ранее на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте поднял вопрос о закрытии представительских центров ДНР и ЛНР в этой стране.

«Центры в Вероне и Турине были зарегистрированы с учетом всех необходимых требований национального и международного права. Поэтому недавние просьбы на уровне первых лиц третьих государств относительно закрытия центров — это всего лишь беспочвенные инсинуации, в правовом государстве их бояться не стоит», — приводит слова Натальи Никоноровой РИА Новости.

Зеленский попросил у Папы Римского помощи с освобождением пленных украинцев © Twitter Владимир Зеленский

Напомним в пятницу, 7 февраля, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Рим, где уже провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и получил аудиенцию у Папы Римского Франциска.