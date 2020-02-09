Президент Украины Владимир Зеленский ранее на встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте поднял вопрос о закрытии представительских центров ДНР и ЛНР в этой стране.
«Центры в Вероне и Турине были зарегистрированы с учетом всех необходимых требований национального и международного права. Поэтому недавние просьбы на уровне первых лиц третьих государств относительно закрытия центров — это всего лишь беспочвенные инсинуации, в правовом государстве их бояться не стоит», — приводит слова Натальи Никоноровой РИА Новости.
Напомним, что Донецкая Народная республика открыла два представительских центра — в Турине в декабре 2016 года и в Вероне в феврале 2019 года. А представительский центр ЛНР был открыт в июне 2018 года в городе Мессина.
Напомним в пятницу, 7 февраля, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Рим, где уже провел встречу с премьер-министром Италии Джузеппе Конте и получил аудиенцию у Папы Римского Франциска.