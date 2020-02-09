В Тернополе во время проведения работ на стройке двое мужчин оказались под землей из-за сдвига почвы и погибли. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба местной полиции

Очевидно, во время проведения земляных работ не были соблюдены соответствующие нормы безопасности. Спасатели извлекли из-под завалов мужчин уже мертвыми.

«8 февраля в 1:46 в дежурную часть полиции поступило сообщение о несчастном случае на строительстве. Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы в одной из новостроек Тернополя в результате сдвига грунта завалило землей двух рабочих», — говорится в сообщении пресс-службы Тернопольской полиции.

Правоохранители уточнили, что оба рабочих были приезжими из Одесской и Донецкой областей. В настоящий момент местная полиция ведет следствие и выясняет, как на стройке соблюдались нормы охраны труда. В Киеве автомобиль врезался в остановку — один человек погиб, двое пострадали © Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям

Несчастные случаи на строительных и изношенных инфраструктурных объектах на Украина происходят с пугающей частотой. Так ранее в Харькове полиция начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста в сторону поселка Песочин.

А в Донецкой области на четырех детей обвалилась бетонная стена возле подъезда многоэтажки. В результате обрушения стены 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение.