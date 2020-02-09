Очевидно, во время проведения земляных работ не были соблюдены соответствующие нормы безопасности. Спасатели извлекли из-под завалов мужчин уже мертвыми.
«8 февраля в 1:46 в дежурную часть полиции поступило сообщение о несчастном случае на строительстве. Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы в одной из новостроек Тернополя в результате сдвига грунта завалило землей двух рабочих», — говорится в сообщении пресс-службы Тернопольской полиции.
Правоохранители уточнили, что оба рабочих были приезжими из Одесской и Донецкой областей. В настоящий момент местная полиция ведет следствие и выясняет, как на стройке соблюдались нормы охраны труда.
Несчастные случаи на строительных и изношенных инфраструктурных объектах на Украина происходят с пугающей частотой. Так ранее в Харькове полиция начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста в сторону поселка Песочин.
А в Донецкой области на четырех детей обвалилась бетонная стена возле подъезда многоэтажки. В результате обрушения стены 8-летняя девочка получила тяжелые травмы и была доставлена в реанимационное отделение.