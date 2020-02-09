Государственной пограничной службы Украины подтвердило, что с 9 февраля вступило в силу распоряжение об упрощенном пересечении границы с Крымом для детей в возрасте до 16 лет. Об этом 9 февраля сообщили Украинские новости

Как рассказали в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, с 9 февраля 2020 года вступают в силу изменения в утвержденный Кабмином порядок, касающиеся въезда и выезда на территорию Крыма для граждан Украины в возрасте до 16 лет.

«Согласно изменениям, выезд на ВОТ (Временно оккупированные территории) детей возрастом до 16 лет возможен в сопровождении кого-то из родителей или уполномоченных ими лиц. Такая возможность возникает, если эти дети въехали на подконтрольную украинской власти территорию в сопровождении этих взрослых (одного из родителей или уполномоченных ими лиц)», — поясняет новое положения украинское издание.

Кроме того, вступившее в силу постановление правительство уточняет, что в таких случаях наличие второго родителя или поручений от него не обязательно. Признает ли Запад Крым российским? © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Выезд детей в возрасте от 14 до 16 лет на территорию Крыма, родители которых там проживают, теперь возможен без постороннего сопровождения при наличии информации об обучении этих детей в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Это же правило теперь распространяется на случаи, когда граница пересекается с целью оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. Для этого достаточно будет предъявить справку, выданной территориальным органом Государственной миграционной службы Украины.

Ранее, в ноябре 2019 года, Кабмин разрешил пересекать линию разграничения в Донбассе детям по свидетельству о рождении и временному удостоверению.