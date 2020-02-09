Представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Запорожской области рассказали, что на местном пруду трое 5-летних детей провалились под лед и утонули. Об этом 9 февраля сообщила пресс-служба ГСЧС

Как уточнили украинские спасатели, трагический случай произошел накануне вечером, 8 февраля, на водоеме недалеко от села Долинское, Запорожского района.

«8 февраля в 20:24 в ГСЧС поступила информация, что в селе Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули 3 ребенка (2014 года рождения)»,- сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины по Запорожской области.

Студентка из Ивано-Франковска заказала убийство своего мужа-европейца © Facebook, Служба безпеки України

В ходе самостоятельного поиска пропавших детей их тела были обнаружены в воде местного водоема. Врачи прибывшей «скорой помощи» пытались спасти детей, однако все трое умерли.