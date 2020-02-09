В результате спецоперации в Закарпатье украинскими силовиками были задержаны два автомобиля с вооруженными людьми, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево. Об этом 9 февраля сообщил сайт «Корреспондент»

Уточняется, что в районе контрольного пункта Нижние Ворота совместная оперативная группа СБУ, прокуратуры, и спецподразделения «Корд» остановила два автомобиля с украинской регистрацией и лиц, которые в них находились.

«Спецоперация на Нижних Воротах. Одна из вооруженных преступных группировок, возможно причастных к последним событиям, заезжала в область с оружием. Спецслужбы задержали сразу несколько автомобилей на львовских номерах Mercedes G-Glass и Toyota. Вероятно, чтобы продолжить разборки. В автомобиле — куча оружия. По моей информации, это люди некоего Львовского криминального авторитета Поликарпа» — приводит свидетельство украинского журналиста Виталия Глагола издание.

Ранее 7 февраля полиция Закарпатской области сообщила, что в результате инцидента с применением оружия в Мукачево два человека получили огнестрельные ранения. Как утверждают местные СМИ, неизвестные напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-нардепом Михаилом Ланьо. В Мукачево обстреляли помощника экс-депутата, есть раненые © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Позже правоохранители уточнили, что ранения получили двое мужчин, 24-летний и 40-летний жители Мукачево, оба пострадавших были срочно госпитализированы.

В связи с этим инцидентом Мукачевский городской совет попросил президента Украины Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию. А министр внутренних дел Арсен Аваков приказал провести спецоперацию по поиску участников перестрелки.