Число зафиксированных случаев заболеваний пневмонией, спровоцированной коронавирусом нового типа, во внутренних районах Китая достигло 37 198 человек, из них 811 скончались в результате этой болезни. Об 9 февраля сообщает китайское информационное агентство «Синьхуа»

По информации предоставленной медицинскими службами КНР, по состоянию на вечер субботы, 8 февраля 6188 пациентов во внутренних районах Китая находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Также отмечается, что зафиксировано 28 тыс. 942 предполагаемых случая заражения коронавирусом.

«В общей сложности 2649 человек были выписаны из больниц после выздоровления. Также было найдено 371 тыс. 905 человек, которые имели тесные контакты с больными», — подчеркивает китайское агентство «Синьхуа».

При этом только за прошедшую субботу в центральной провинции Китая Хубэй был зафиксирован 81 летальный случай. Как китайский коронавирус может ударить по экономике Украины и почему доволен Трамп © AFP, Anthony WALLACE | AFP, Anthony WALLACE | Перейти в фотобанк

Вспышка коронавируса 2019-nCov была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.

Всего в мире с начала распространения заболевания от осложнений умерли 724 человека.