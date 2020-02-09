Казахстанский эксперт рассказал, почему Средняя Азия не будет смотреть в сторону США
Казахстанский эксперт рассказал, почему Средняя Азия не будет смотреть в сторону США
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Эксперт отметил, что суммарный товарооборот между США и всеми пятью среднеазиатскими странами составляет всего 2,5 млрд долларов, 2 из которых приходится на Казахстан, что делает невозможным стратегическое партнерство региона с Вашингтоном.

«Это несущественная цифра. Мы просто обязаны геополитически дружить с Россией и с Китаем. Что произойдет, то произойдет», — подчеркнул Полетаев.

Среднеазиатские страны сохранят политическую многовекторность, будут сотрудничать с Соединенными Штатами, но Вашингтону вряд ли удастся настроить тот же Казахстан против России, заключил политолог.

 