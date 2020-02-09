Во время визита в Казахстан и Узбекистан американского дипломата Майка Помпео США фактически предложили Средней Азии себя в качестве «третьего соседа» кроме России и Китая, что вряд ли сегодня возможно. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт рассказал, почему Средняя Азия не будет смотреть в сторону США © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Это несущественная цифра. Мы просто обязаны геополитически дружить с Россией и с Китаем. Что произойдет, то произойдет», — подчеркнул Полетаев.

Среднеазиатские страны сохранят политическую многовекторность, будут сотрудничать с Соединенными Штатами, но Вашингтону вряд ли удастся настроить тот же Казахстан против России, заключил политолог.