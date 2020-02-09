Ранее Верховная Рада не смогла во втором чтении принять закон о рынке земли. Из 4018 вынесенных на обсуждение поправок рассмотрели только 184 и приняли одну.
Зеленский, продолжил эксперт, сам поставил себя на растяжку в тот момент, когда пообещал и Западу, и МВФ, и США, что открытие рынка якобы станет драйвером для привлечения инвестиций и экономического роста.
«Если он от этого будет отходить, то выставит себя совсем уж непоследовательным президентом после всех этих громких обещаний», — подчеркнул Молчанов.
Политолог прогнозирует, что сейчас власть будет пытаться продавить закон любой ценой, но в целом Зеленского будет падать, так как принятие этого решения может растянуться надолго.