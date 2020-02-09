Если на Украине не будет открыт рынок земли, президент Владимир Зеленский в глазах мирового сообщества прослывает непоследовательным политиком. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в комментарии изданию Украина.ру

Выбирая между Коломойским и Западом, Зеленский выберет сторону Запада - Молчанов © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Зеленский, продолжил эксперт, сам поставил себя на растяжку в тот момент, когда пообещал и Западу, и МВФ, и США, что открытие рынка якобы станет драйвером для привлечения инвестиций и экономического роста.

«Если он от этого будет отходить, то выставит себя совсем уж непоследовательным президентом после всех этих громких обещаний», — подчеркнул Молчанов.

Политолог прогнозирует, что сейчас власть будет пытаться продавить закон любой ценой, но в целом Зеленского будет падать, так как принятие этого решения может растянуться надолго.