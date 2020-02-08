На самом деле Россия не радовалась победе на президентских выборах в США Дональда Трампа. Просто она связывала определенную надежду с приходом к власти в Америке нового президента. Об этом рассказал телеведущий Роман Бабаян в интервью изданию Украина.ру

Роман Бабаян: Перевертыши и приспособленцы никогда не построят на Украине успешное государство © Facebook/Роман Бабаян

Точно так же, по его мнению, обстояла ситуация с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку его предшественник Петр Порошенко, пришедший к власти на обещаниях мира, ничего для этого не выполнил.

Но если бы и Зеленский действительно хотел покончить с войной, подчеркнул журналист, он, как верховный главнокомандующий, первым делом должен был дать своим подразделениям прекратить огонь, для чего ему не нужна ничья поддержка.

Когда в случае с Порошенко Россия поняла, что представляет из себя этот человек, то прекратила с ним всякие контакты, а Зеленского ждет та же самая судьба, заключил собеседник издания.