«Мы не Трампу радовались. Мы просто понимали, что собой представляет госпожа Клинтон. Есть такое выражение «обезьяна с гранатой». Мы понимали, что все будет очень плохо. А что будет при Трампе, непонятно», — пояснил он.
Точно так же, по его мнению, обстояла ситуация с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку его предшественник Петр Порошенко, пришедший к власти на обещаниях мира, ничего для этого не выполнил.
Но если бы и Зеленский действительно хотел покончить с войной, подчеркнул журналист, он, как верховный главнокомандующий, первым делом должен был дать своим подразделениям прекратить огонь, для чего ему не нужна ничья поддержка.
Когда в случае с Порошенко Россия поняла, что представляет из себя этот человек, то прекратила с ним всякие контакты, а Зеленского ждет та же самая судьба, заключил собеседник издания.