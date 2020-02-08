Крым пока что представляет собой чистое и незамутненное «окно возможностей». Однако он (в лице своей элиты и рядовых граждан) никак не поймет свое глубинное, сакральное предназначение. Об этом рассказал политтехнолог Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Выдрин: Власть – это когда страной правят идеи, и поэтому правые власть в Украине уже захватили © midgard-edem.org

«Но не летний и незамысловатый отдых его главное предназначение.Вспомним, зачем сюда стремились многие поколения великих писателей, художников, ученых. За дешевым вином? Холодным морем? Не думаю. Ехали за творчеством! Здесь особая атмосфера для творения, обучения, осмысления», — подчеркнул Выдрин.

Поэтому собеседник издания видит счастливую и мировую судьбу Крыма как глобального университетского кампуса и феноменального центра творчества: если избрать такую судьбу, её не остановят никакие санкции.