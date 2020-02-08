Эксперт отметил, что лет десять назад назвал Крым «улавливающим тупиком» за то, что он действительно «улавливал» самую непритязательную часть отдыхающих, у которых не хватало средств на Грецию, Испанию и другие страны.
«Но не летний и незамысловатый отдых его главное предназначение.Вспомним, зачем сюда стремились многие поколения великих писателей, художников, ученых. За дешевым вином? Холодным морем? Не думаю. Ехали за творчеством! Здесь особая атмосфера для творения, обучения, осмысления», — подчеркнул Выдрин.
Поэтому собеседник издания видит счастливую и мировую судьбу Крыма как глобального университетского кампуса и феноменального центра творчества: если избрать такую судьбу, её не остановят никакие санкции.