«Из-за теплой погоды на полях идет активный рост сорняков. Также много вреда делают мыши. В нашем регионе их очень много. У нас малый запас влаги — миллиметров на 400, далее — сухая земля», — посетовал один из аграриев Юрий Умрихин.
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Как рассказывают фермеры, в некоторых хозяйствах из-за критически малого количества влаги осенью частично или полностью не взошел рапс, а тот, что взошел — погиб при первых заморозках.
По данным руководителя ФХ «Вязовское» Владимира Гавы из Черкасской области, с посеянных 263 га рапса аграрий потерял 260 га, оценив свой убыток в более чем миллион гривен (более 2,5 млн рублей), так как хозяйство израсходуется на вспашку, минеральные удобрения, семена.
Он отмечает, что такой аномально теплой зимы он за 25 лет хозяйствования еще не видел, в связи с чем не ясно, как сеять яровые культуры, поскольку влаги в земле слишком мало, и в регионе наблюдается катастрофическая ситуация.