Из-за теплой зимы на украинских полях могут завестись полчища грызунов, а также начаться массовый рост сорняков. Больше всего от этого может пострадать урожай в Харьковской и Черкасской областях. Об этом 8 февраля сообщает издание «ГолосUA» со ссылкой на Всеукраинскую Аграрную Раду

Закон о рынке земли уничтожит сельское хозяйство Украины – эксперт © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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Как рассказывают фермеры, в некоторых хозяйствах из-за критически малого количества влаги осенью частично или полностью не взошел рапс, а тот, что взошел — погиб при первых заморозках.

По данным руководителя ФХ «Вязовское» Владимира Гавы из Черкасской области, с посеянных 263 га рапса аграрий потерял 260 га, оценив свой убыток в более чем миллион гривен (более 2,5 млн рублей), так как хозяйство израсходуется на вспашку, минеральные удобрения, семена.

Он отмечает, что такой аномально теплой зимы он за 25 лет хозяйствования еще не видел, в связи с чем не ясно, как сеять яровые культуры, поскольку влаги в земле слишком мало, и в регионе наблюдается катастрофическая ситуация.