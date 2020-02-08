Ранее Зеленский прибыл с рабочим визитом в Рим, где уже успел встретиться с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, а также Папой Римским, госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и монсеньором Ричардом Галлахером.
«Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — цитирует Зеленского пресс-служба.
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Зеленский также отметил, что пригласил понтифика на Украину. Президент уверен, что во время своего визита Папа Римский посетит не только столицу, но и восточные регионы.