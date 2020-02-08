Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Папа Римский Фанциск назвал его «президентом мира». Об этом в субботу, 8 февраля, сообщила пресс-служба главы государства

Зеленский попросил у Папы Римского помощи с освобождением пленных украинцев © Twitter Владимир Зеленский Джузеппе Конте, а также Папой Римским, госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином и монсеньором Ричардом Галлахером.

«Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня «президентом мира» — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Больше новостей об отношениях Украины со странами ЕС читайте в Telegram-канале Украина.ру

Зеленский также отметил, что пригласил понтифика на Украину. Президент уверен, что во время своего визита Папа Римский посетит не только столицу, но и восточные регионы.