Кроме того, продолжил эксперт, происходит миграция русскоязычного населения из страны: оно происходит хотя и не в таких катастрофически масштабах, как о нем говорят в СМИ, но составляет приблизительно 20-30 тысяч человек в год.
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Тем не менее, по его словам, русский язык в Казахстане имеет статус языка межнационального общения, документация привычно ведется на русском языке, на нем проходят заседания государственных органов, а в стране он воспринимается как язык бизнеса и политики.
«Проблема и даже боль заключается в том, что недостаточно развит именно государственный казахский язык. Не во всех сферах он работает. Хотя значимость его становится все больше и больше», — указал Полетаев.
Политолог выразил надежду, что казахский язык будет более активно использоваться в стране так, чтобы это происходило естественным путем без насаждения его силой.