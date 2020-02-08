Русскоязычное население Казахстана сокращается прежде всего в силу объективных демографических причин – у казахского населения выше рождаемость. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

«Все хорошо, и это подозрительно». Казахстанский эксперт об отношениях Москвы и Нур-Султана © РИА Новости, Александр Астафьев | Перейти в фотобанк

Больше новостей о Казахстане читайте в Telegram-канале Украина.ру

Тем не менее, по его словам, русский язык в Казахстане имеет статус языка межнационального общения, документация привычно ведется на русском языке, на нем проходят заседания государственных органов, а в стране он воспринимается как язык бизнеса и политики.

«Проблема и даже боль заключается в том, что недостаточно развит именно государственный казахский язык. Не во всех сферах он работает. Хотя значимость его становится все больше и больше», — указал Полетаев.

Политолог выразил надежду, что казахский язык будет более активно использоваться в стране так, чтобы это происходило естественным путем без насаждения его силой.