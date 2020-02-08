Беркутовцы также написали открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором объяснили причины своего возвращения.
«В течение пяти лет судебный процесс был основным источником правды о майдане и должен продолжиться. Мы и в дальнейшем будем принимать участие в судебных заседаниях. Нам нечего скрывать — мы не совершали преступлений. Мы хотим восстановить честное имя спецподразделения "Беркут". Мы хотим, чтобы по-настоящему виновны в убийствах правоохранителей и протестующих были наказаны», — говорится в обращении.
Они также призвали президента и генпрокурора немедленно отменить закон об амнистии майдановцев и обеспечить честное расследование событий 2014 года при участии международных наблюдателей и экспертов.
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С начала событий Евромайдана в 2013 году «Беркут» стал главным оппонентом агрессивных противников действующей власти на улицах украинской столицы. За время силового противостояния в Киеве многие беркутовцы получили ранения, погибли 22 сотрудника спецподразделения.
После победы Майдана новая власть поспешила избавиться от «Беркута», расформировав его. Многие его бывшие бойцы подвергались преследованиям и были вынуждены переехать в Россию или республики Донбасса.