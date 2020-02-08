Между Москвой и Казахстаном сегодня складываются настолько хорошие настроения, что это кажется подозрительным, и что в них начинают искать некий подвох. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

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В то же время, по его мнению, Казахстан, как молодое государство, появившееся всего 28 лет назад, очень дорожит своим суверенитетом и не готово отдавать часть независимости на наднациональный уровень.

«Поэтому иногда сложно проходят процессы интеграции в ЕАЭС. Когда подписывали договор, Казахстан все политические моменты оттуда исключил. Не готов вводить единую валюту, не хочет евразийский парламент и так далее», — привел пример Полетаев.

И хотя Казахстан прагматичен в своих отношениях с Россией, добавил политолог, он понимает, что обе страны связывают общие ценности, общая граница в 7000 км, экономическое взаимодействие близлежащих областей и фактор русского языка.