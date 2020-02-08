Эксперт отметил, что между странами действует пролонгированный договор о союзничестве, часто происходят визиты национальных лидеров, государства взаимодействуют в рамках интеграционных объединений вроде ОДКБ или ЕАЭС.
В то же время, по его мнению, Казахстан, как молодое государство, появившееся всего 28 лет назад, очень дорожит своим суверенитетом и не готово отдавать часть независимости на наднациональный уровень.
«Поэтому иногда сложно проходят процессы интеграции в ЕАЭС. Когда подписывали договор, Казахстан все политические моменты оттуда исключил. Не готов вводить единую валюту, не хочет евразийский парламент и так далее», — привел пример Полетаев.
И хотя Казахстан прагматичен в своих отношениях с Россией, добавил политолог, он понимает, что обе страны связывают общие ценности, общая граница в 7000 км, экономическое взаимодействие близлежащих областей и фактор русского языка.