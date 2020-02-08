Ранее депутат в эфире телеканала «112 Украина» посоветовал позвонившей в студию пенсионерке продать собаку «элитной породы», чтобы оплатить коммунальные услуги, стоимость которых сильно превышает размер ее пенсии.
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В селе Аджамка Кировоградской области депутата ждали местные жители с плакатами: «Продай слугу — купи собаку», «Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку», «Где 4000$ для учителей».
В 10:00 Брагарь должен был выступить в местном Доме культуры. Депутат не приехал и не отвечал на звонки.