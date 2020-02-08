В городе Прилуки Черниговской области от взоров украинских декоммунизаторов скрылся ресторан под названием «Хрущевка», густо украшенный портретами Ленина и советской символикой. Об этом в субботу, 8 февраля, написал Telegram-канал «Источники Шаурмы Зеленского»

«Стены заведения плотно увешаны портретами Ленина, Сталина и Хрущева, а также коммунистической символикой, плакатами и атрибутикой советских времен. Ресторан работает порядка 10 лет и является самым дорогим в городе, здесь проходят все деловые и криминальные встречи района», — говорится в сообщении.

Не снижая накала. При Зеленском продолжат декоммунизацию © Белый Кофе фотографии интерьера ресторана, размещенные на сайте TripAdvisor.

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По данным источника, владеет рестораном экс-депутат Верховной Рады, руководитель исполкома Радикальной партии Олега Ляшко Олег Аверьянов.

Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. Согласно этому закону с карты Украины должны исчезнуть имена 520 советских госдеятелей.