«Стены заведения плотно увешаны портретами Ленина, Сталина и Хрущева, а также коммунистической символикой, плакатами и атрибутикой советских времен. Ресторан работает порядка 10 лет и является самым дорогим в городе, здесь проходят все деловые и криминальные встречи района», — говорится в сообщении.
Эту информацию подтверждают фотографии интерьера ресторана, размещенные на сайте TripAdvisor.
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По данным источника, владеет рестораном экс-депутат Верховной Рады, руководитель исполкома Радикальной партии Олега Ляшко Олег Аверьянов.
Закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с 2015 года. Согласно этому закону с карты Украины должны исчезнуть имена 520 советских госдеятелей.