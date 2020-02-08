Дело военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива, осужденного в Италии за убийство итальянского фотокорреспондента в Донбассе, находится в центре внимания украинской делегации, которая сейчас находится с рабочим визитом в этой стране. Об этом 8 февраля заявил глава МВД Арсен Аваков

Ярош призвал захватывать итальянцев после приговора суда участнику АТО Маркиву © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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Маркив, обладающий гражданством Украины и Италии, приговорен судом в Италии к 24 годам тюрьмы за убийство журналиста Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. При этом приговор оказался даже строже, чем того требовали прокуроры.

Маркив устроил минометный обстрел, в ходе которого погиб его переводчик, российский правозащитник Андрей Миронов, а также пострадал французский фотокорреспондент Уильям Рогеллон.