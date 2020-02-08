Проблема Украины состоит в том, что она вступает в финансово-экономический кризис как ослабленный организм, у которого нет лекарств. Об этом рассказал политтехнолог Сергей Слободчук в интервью изданию Украина.ру

Сергей Слободчук: Если Порошенко мог, но не хотел, то при Зеленском хотят, но не могут © скриншот с видео "Капитал" | скриншот с видео "Капитал" | Перейти в фотобанк

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Что касается аграрного сектор, продолжил политтехнолог, то надеяться на него смысла тоже нет: Украина в основном поставляет сырьё, самую дешевая продукцию, цены на которую колеблются в зависимости от сезона.

«По сути Украина входит в кризис в гораздо худшем положении, чем это было в 2008-2009 годах, теперь даже какой-то минимальной подушки безопасности нет», — категоричен Слободчук.

Как показал пример прошлого кризиса, более всего страдают страны, которые включены в западную экономическую модель в качестве периферии, т.е. поставщиков сырья, которой и является Украина, заключил собеседник издания.