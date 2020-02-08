Эксперт подчеркнул, что сегодня у Польши нет никаких инструментов или геополитических позиций, чтобы серьёзно сформулировать такие требования и сделать их частью дипломатического дискурса, не говоря уже об их реализации вообще.
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«На самом деле они сами не придают большого значения тому, что говорят в рамках "дипломатических действий". Ни у кого в варшавском политикуме нет никаких иллюзий относительно каких-либо "компенсаций" от Германии или России», — указал Рэнкас.
По его мнению, это просто попытки усыпить польских избирателей, чтобы те не спрашивали, откуда правительство возьмёт деньги на социальную политику, растущие бюджетные расходы и обеспечение претензий международных еврейских организаций при американской поддержке.
«Эти претензии, в отличие от польских, серьезно воспринимаются в мире и фактически обречённые на удовлетворение», — добавил политолог.
Речь идёт о перспективе банкротства польского государства, поэтому правительство и придумывает невероятные миллиарды, будто надеясь выиграть в лотерею, заключил собеседник издания.