Польские власти рассматривают вопрос о выплате РФ и ФРГ репараций якобы за нанесенный им ущерб во время Второй Мировой войны исключительно в целях внутренней пропаганды. Об этом рассказал польский политолог Конрад Рэнкас в интервью изданию Украина.ру

Конрад Рэнкас: Разваливающаяся Украина оплатит Польше все долги - и репарациями, и имуществом © vk.com, Конрад Ренкас

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«На самом деле они сами не придают большого значения тому, что говорят в рамках "дипломатических действий". Ни у кого в варшавском политикуме нет никаких иллюзий относительно каких-либо "компенсаций" от Германии или России», — указал Рэнкас.

По его мнению, это просто попытки усыпить польских избирателей, чтобы те не спрашивали, откуда правительство возьмёт деньги на социальную политику, растущие бюджетные расходы и обеспечение претензий международных еврейских организаций при американской поддержке.

«Эти претензии, в отличие от польских, серьезно воспринимаются в мире и фактически обречённые на удовлетворение», — добавил политолог.

Речь идёт о перспективе банкротства польского государства, поэтому правительство и придумывает невероятные миллиарды, будто надеясь выиграть в лотерею, заключил собеседник издания.