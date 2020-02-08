Четверо военнослужащих Луганской Народной Республики погибли в результате обстрела украинскими силовиками позиций в районе населенного пункта Золотое-5, где ранее было проведено разведение сил. Об этом ночью пятницы, 8 февраля, сообщил Луганский информационный центр

«Сегодня боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ под руководством военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибра 122 мм окраины населенного пункта Золотое-5 и позиции Народной милиции ЛНР. В результате обстрела погибли четверо защитников Республики и еще четверо получили ранения различной степени тяжести», — рассказал представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Украинская сторона факт обстрелов не подтверждает.

Произошедшее прокомментировал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Расцениваю такие действия Украины, как акт международно-уголовного преступления против народа Донбасса. Ответственность за гибель граждан Республики полностью ложится на верховного главнокомандующего украинской армией Владимира Зеленского. Именно по его приказу ВСУ обстреливают жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры ЛНР», — заявил он.

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Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения в Донбассе – Загороднюк © Facebook, Андрей Загороднюк | Перейти в фотобанк

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе и выполнение «формулы Штайнмайера» было одним из условий проведения саммита «нормандской четверки», который состоялся в декабре 2019 года в Париже.

Ранее разведение сил и средств сторон конфликта произошло на трех участках — районе поселка Станица Луганская, поселка Золотое Луганской области и Петровское Донецкой области.