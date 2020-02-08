«Сегодня боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ под руководством военного преступника (полковника Дмитрия) Брыжинского подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибра 122 мм окраины населенного пункта Золотое-5 и позиции Народной милиции ЛНР. В результате обстрела погибли четверо защитников Республики и еще четверо получили ранения различной степени тяжести», — рассказал представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.
Украинская сторона факт обстрелов не подтверждает.
Произошедшее прокомментировал глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Расцениваю такие действия Украины, как акт международно-уголовного преступления против народа Донбасса. Ответственность за гибель граждан Республики полностью ложится на верховного главнокомандующего украинской армией Владимира Зеленского. Именно по его приказу ВСУ обстреливают жилые районы и объекты гражданской инфраструктуры ЛНР», — заявил он.
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Глава республики отметил, что ситуация на линии разграничения, несмотря на заявления Зеленского, остается крайне напряженной. Пасечник также призвал мировую общественность остановить вооруженную агрессию ВСУ и указать руководству Украины на необходимость выполнения Минских соглашений.
Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе и выполнение «формулы Штайнмайера» было одним из условий проведения саммита «нормандской четверки», который состоялся в декабре 2019 года в Париже.
Ранее разведение сил и средств сторон конфликта произошло на трех участках — районе поселка Станица Луганская, поселка Золотое Луганской области и Петровское Донецкой области.