«Нельзя против воли народа захватить целое государство и установить новый режим. Потому что те же самые белорусы вам тут же скажут: "Вы нам выбрали руководителя? Вы его и оплачиваете, а чего мы так плохо живем?"», — пояснил эксперт.
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А так, пояснил он, белорусы сами выбрали Александра Лукашенко и сами несут за него ответственность точно так же, как несут ответственность за свою власть украинские граждане.
Политолог подчеркнул, что хотя часть жителей постсоветских стран до сих пор считают себя единым целым, нельзя относиться к Москве как к союзному центру, который выгнать неугодных народу националистов и назначить там хорошую власть.
Если же украинцы действительно хотят бороться с нацизмом, добавил Ищенко, то им нужно бороться не против Петра Порошенко или Владимира Зеленского, а против системы, которая этих политиков воспроизводит.