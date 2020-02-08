Если Москва вдруг установит в Белоруссии пророссийскую власть, то она будет нести ответственность за все действия, которые эта власть будет осуществлять. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Ищенко о главном»: договорятся ли Путин и Лукашенко, спасут ли немцы «Укрзализныцю» ©

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А так, пояснил он, белорусы сами выбрали Александра Лукашенко и сами несут за него ответственность точно так же, как несут ответственность за свою власть украинские граждане.

Политолог подчеркнул, что хотя часть жителей постсоветских стран до сих пор считают себя единым целым, нельзя относиться к Москве как к союзному центру, который выгнать неугодных народу националистов и назначить там хорошую власть.

Если же украинцы действительно хотят бороться с нацизмом, добавил Ищенко, то им нужно бороться не против Петра Порошенко или Владимира Зеленского, а против системы, которая этих политиков воспроизводит.