Имя главного истца юристы скрывают из соображений безопасности его родственников, живущих в Иране.
В заявлении обстрел самолета характеризуется как «сознательный и умышленный акт терроризма».
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Утром среды 8 января Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.
Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.