Канадские юристы подали групповой иск против Ирана и командования Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в связи с крушением украинского пассажирского самолета под Тегераном – они требуют выплатить 1,1 млрд долларов за гибель людей. Об этом 7 февраля сообщило агентство Reuters

Украина настаивает на полном расследовании атаки на самолет МАУ в Тегеране - Данилов © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк скрывают из соображений безопасности его родственников, живущих в Иране.

В заявлении обстрел самолета характеризуется как «сознательный и умышленный акт терроризма».

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Утром среды 8 января Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение после взлета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, в том числе 11 граждан Украины.

Ответственность за крушение самолета взял на себя Корпус стражей исламской революции. Бригадный генерал Амир Али Хаджизаде рассказал, что система ПВО приняла самолет за крылатую ракету.