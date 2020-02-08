«Мы не одна большая семья»: бывшая жена Потапа об отношениях Насти Каменских с пасынком
«Мы не одна большая семья»: бывшая жена Потапа об отношениях Насти Каменских с пасынком
© РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
«При этом певица сообщила публике, что она немного сумасшедшая, когда речь заходит о походах по магазинам. Народ в ответ засыпал красотку лайками и вполне благожелательными комментариями по поводу, кто бы мог подумать, ладной анатомии Каменских», — говорится в сообщении.

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Пользователи также обратили внимание на ее покупки,  иногда умничая в том смысле, что важнее не внешние проявления, а богатый внутренний мир. Это, конечно, правильно, хотя и несколько диссонирует со снимком.

 