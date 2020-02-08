Решив напомнить публике о своих выдающихся талантах, известная украинская певица Настя Каменских опубликовала фотографию, где на ней разумный минимум одежды. Об этом 8 февраля сообщает Telegram-канал Украина.ру

«Мы не одна большая семья»: бывшая жена Потапа об отношениях Насти Каменских с пасынком © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Больше новостей о звездах украинского шоу-бизнеса читайте в Telegram-канале Украина.ру

Пользователи также обратили внимание на ее покупки, иногда умничая в том смысле, что важнее не внешние проявления, а богатый внутренний мир. Это, конечно, правильно, хотя и несколько диссонирует со снимком.