За последние сутки от китайского коронавируса скончались 86 человек. Об этом свидетельствуют данные государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР на 7 февраля

Умер первый сообщивший о коронавирусе врач © twitter.com/PDChina скончались 722 человека. Известно о 34,8 тысячах подтвержденных случаев заражения, при этом 2,1 тысяча человек выздоровели.

Всего в мире с начала распространения заболевания от осложнений умерли 724 человека.

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Вспышка коронавируса 2019-nCov была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Заболевание передается от человека к человеку, его инкубационный период, во время которого оно также может распространяться, длится от 2 дней до 2 недель.