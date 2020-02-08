На Украине стоимость услуг ЖКХ немного снизилась только потому, что в Европе упала цена на газ, а не потому что правительство хорошо работает. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Ляшко 7 февраля в эфире телеканала «112 Украина»

«Чтобы не раздражать»: министр Оржель пообещал украинцам одну платежку за газ © Facebook, minecoenergy Алексей Оржель заявил, что подписание с «Газпромом» контракта на транзит российского голубого топлива позволило стабилизировать ситуацию на рынке, а это может привести к снижению цен на газ для украинцев.

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«Сегодня мы платим немного меньшую цену на газ. В этом нет никакой заслуги власти. Когда премьер, когда правительство, когда они все рассказывают, какие они хорошие, потому что снизили цену на газ, это обман людей», — подчеркнул политик.

Он добавил, что исполнительная власть пытается присвоить себе заслугу за снижение цен на голубое топливо. Ляшко уточнил, что жителям Украины придется вновь платить больше за коммунальные услуги, если цены на газ на европейских биржах вырастут.