«Это плохо. Этот вопрос должен решаться. По этому поводу нужно дергать министерство иностранных дел. Это его прямая обязанность, обязанность его консульских структур. Если они не тянут, их нужно менять. И не важно, в какой стране они не тянут», — категоричен эксперт.
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В то же время, подчеркнул политолог, нужно понимать, что хотя россияне и часть жителей стран постсоветского пространства воспринимают друг друга как единое целое, РФ, Белоруссия и Украина уже давно являются другим государством.
«У нас Москва считается чем-то вроде союзного центра, который должен прийти, выгнать плохих националистов, которых никто не любит, и назначить хороших руководителей. Это неправильно. Это суверенные государства, их народ сам решает свою судьбу», — пояснил Ищенко.
Поэтому Россия не будет насильственно препятствовать уходу Белоруссии в сторону Запада, а примет выбор ее граждан, сделает выводы и будет выстраивать свою политику исходя из того, как будет дальше вести себя Минск, подытожил специалист.