«Без всякого Майдана». Ищенко рассказал, как Лукашенко могут отстранить от власти
«Без всякого Майдана». Ищенко рассказал, как Лукашенко могут отстранить от власти
© РИА Новости, Владимир Трефилов
«Это плохо. Этот вопрос должен решаться. По этому поводу нужно дергать министерство иностранных дел. Это его прямая обязанность, обязанность его консульских структур. Если они не тянут, их нужно менять. И не важно, в какой стране они не тянут», — категоричен эксперт.

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В то же время, подчеркнул политолог, нужно понимать, что хотя россияне и часть жителей стран постсоветского пространства воспринимают друг друга как единое целое, РФ, Белоруссия и Украина уже давно являются другим государством.

«У нас Москва считается чем-то вроде союзного центра, который должен прийти, выгнать плохих националистов, которых никто не любит, и назначить хороших руководителей. Это неправильно. Это суверенные государства, их народ сам решает свою судьбу», — пояснил Ищенко.

Поэтому Россия не будет насильственно препятствовать уходу Белоруссии в сторону Запада, а примет выбор ее граждан, сделает выводы и будет выстраивать свою политику исходя из того, как будет дальше вести себя Минск, подытожил специалист.

 