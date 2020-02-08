Защитой прав россиян за рубежом и дружественно настроенных к России жителей других государств должен заниматься МИД РФ. Если дипломаты с этим не справляются, их нужно менять. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

«Без всякого Майдана». Ищенко рассказал, как Лукашенко могут отстранить от власти © РИА Новости, Владимир Трефилов

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В то же время, подчеркнул политолог, нужно понимать, что хотя россияне и часть жителей стран постсоветского пространства воспринимают друг друга как единое целое, РФ, Белоруссия и Украина уже давно являются другим государством.

«У нас Москва считается чем-то вроде союзного центра, который должен прийти, выгнать плохих националистов, которых никто не любит, и назначить хороших руководителей. Это неправильно. Это суверенные государства, их народ сам решает свою судьбу», — пояснил Ищенко.

Поэтому Россия не будет насильственно препятствовать уходу Белоруссии в сторону Запада, а примет выбор ее граждан, сделает выводы и будет выстраивать свою политику исходя из того, как будет дальше вести себя Минск, подытожил специалист.