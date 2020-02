Стриминговая платформа Netflix впервые опубликовала список фильмов и сериалов, запрещенных к показу в некоторых странах. Список включает контент, запрещенный в период с 2015 по 2020 год. Об этом 7 февраля сообщило издание Variety

«Украина: глобальный контекст»: приведет ли законопроект «О медиа» к тотальной цензуре? © Скриншот из видео Украина.ру запрещен фильм «Цельнометаллическая оболочка» Стэнли Кубрика, в Сингапуре недоступна картина Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа» и бразильская комедия «Последнее похмелье» (The Last Hangover) и «Раскосяченные» (Disjointed), а также документальный фильм The Legend of 420 и шоу Cooking on High про блюда из марихуаны.

В Германии запрещен к просмотру классический хоррор «Ночь живых мертвецов», в Новой Зеландии документальный фильм о самоубийствах «Мост». В Саудовской Аравии нельзя посмотреть один из эпизодов сериала «Патриотический акт с Хасаном Минхаджем» — тот, в котором Минхадж критикует Эр-Рияд за убийство журналиста Джамаля Хашогги.

В Netflix заверили, что это единственные случаи блокировки контента из-за цензуры и пообещали регулярно выпускать подобные отчеты.

Ранее сообщалось, что заместитель главы комитета Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев обвинил Netflix в пособничестве «российской пропаганде» из-за показа сериала «Троцкий».