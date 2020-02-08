Восемь человек погибли, еще 40 получили ранения в ходе беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана. Также были повреждены более 30 частных домов, 15 объектов торговли и 23 машины. В ходе инцидента были задержаны 50 человек.
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«Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость», — цитирует министра РИА Новости.
Абаев также призвал журналистов и блогеров публиковать только достоверную информацию, а также пресекать распространение фейков и откровенных призывов к насилию, способствующих нагнетанию обстановки.
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев в свою очередь поручил принять срочные меры, для чего была организована правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым.