Причиной массовой драки и беспорядков на юге Казахстана в ночь на субботу стал бытовой конфликт. Об этом 8 февраля сообщил министр информации и общественного развития страны Даурен Абаев на брифинге в Нур-Султане

Эксперт рассказал о тревожном сигнале, поступившем из Казахстана © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Больше новостей о Казахстане читайте в Telegram-канале Украина.ру

«Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным, в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость», — цитирует министра РИА Новости.

Абаев также призвал журналистов и блогеров публиковать только достоверную информацию, а также пресекать распространение фейков и откровенных призывов к насилию, способствующих нагнетанию обстановки.

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев в свою очередь поручил принять срочные меры, для чего была организована правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым.