«Это абсолютно один и тот же народ. Мы можем выйти в коридор нашего огромного радиодома и спросить у любого, есть ли у него родственники на Украине. И мы с удивлением обнаружим, что огромное количество людей или сами выходцы из Украинской ССР, или у них там родня, или жены, или папы с мамами там живут, или братья с сестрами. И если там что-то болит (а эта страна больная, и болеет тяжело), в России это не может восприниматься так же, как если бы нечто подобное происходило в Молдавии или Узбекистане (никого не хочу обидеть), — сказал он.
Бабаян добавил, что пока вопрос Украины не будет решен, эта тема из информационного пространства не уйдет.
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