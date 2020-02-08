Нравится это кому-то или нет, но россияне и украинцы - это один народ. И на Украине это прекрасно знают, несмотря на крики о том, что они там сами по себе. Об этом сообщил на днях главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян в интервью изданию Украина.ру

Русский и белорусский, как русский и украинский, народы — почти один народ – Путин © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Бабаян добавил, что пока вопрос Украины не будет решен, эта тема из информационного пространства не уйдет.

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