Вашингтон заинтересован в сдерживании Китая, для чего и пытается вернусь свои позиции на постсоветском пространстве. Об этом политолог Дмитрий Абзалов сказал в интервью изданию Украина.ру 7 февраля

Инспектор Помпео на постсоветских окраинах. Что обсуждают соцсети Украины и России 3 февраля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Майк Помпео устроил турне по постсоветскому пространству: он побывал в Киеве, Минске, Нур-Султане и Ташкенте.

По словам Абзалова, такое внимание к постсоветским государствам объясняется политическим противостоянием США с Китаем.

«[Президент США Дональд] Трамп пытается вернуть позиции США на постсоветском пространстве и, что самое главное, сдержать Китай, который сильно активизировался в Средней Азии. Помпео за время своей поездки ни разу не высказывался жестко в адрес Москвы… То есть можно сказать, что главная задача визита Помпео состояла в экономической составляющей и борьбе с Китаем», — сказал он.

Больше новостей от Дмитрия Абзалова читайте в Telegram-канале Украина.ру

По словам эксперта, это был пробный визит и Москва это понимает. С одной стороны, Россия занимает более жесткие позиции по отношению к той же Белоруссии, а с другой — начинает интенсивно работать со странами, которые находятся в экономической зоне влияния.

Именно экономическая интеграция, по мнению Абзалова, может стать важным фактором в развитии двусторонних отношений, поэтому Москва показывает новую политику в Средней Азии — более экономизированную и технократическую.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.