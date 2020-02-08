«Лукашенко повесил на предприятия огромную социальную нагрузку. Средства выплачивались не из казны, а из фондов предприятий. Это резко снижало их конкурентоспособность. Работать они могли только на российском рынке и только в условиях наибольшего благоприятсования», — пояснил эксперт.
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Если Россия перестанет дотировать Минск, подчеркнул политолог, это почувствуют не только приворовывающие белорусские чиновники, но и рядовые граждане, потому что тогда Лукашенко эту систему больше поддерживать не сможет.
По его мнению, даже сейчас белорусская система начинает утрачивать свою привлекательность, поскольку она имела свои преимущества на фоне тяжелого кризиса 90х годов в других постсоветских странах, но за это время там уже успел резко повыситься уровень жизни.