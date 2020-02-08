Белорусский лидер Александр Лукашенко строил свою популярность на сохранении советской системы социального обслуживания, но без российских энергоносителей и российского рынка сбыта эта система существовать не может. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

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Если Россия перестанет дотировать Минск, подчеркнул политолог, это почувствуют не только приворовывающие белорусские чиновники, но и рядовые граждане, потому что тогда Лукашенко эту систему больше поддерживать не сможет.

По его мнению, даже сейчас белорусская система начинает утрачивать свою привлекательность, поскольку она имела свои преимущества на фоне тяжелого кризиса 90х годов в других постсоветских странах, но за это время там уже успел резко повыситься уровень жизни.