Москва и Минск в ходе переговоров в Сочи договорились сохранить условия экспорта газа в Белоруссию на условиях 2019 года. Поставки нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, но договоренность распространяется только на 2020 год. Об этом 7 февраля журналистам сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак

Варианты судьбы Лукашенко. Почему президент Белоруссии не повернет на Запад © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

«Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок он един. На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий», — цитирует Козака РИА Новости.

Чиновник также отметил, что Минск просил скидки на нефть, однако это означает введение государственного регулирования рынка, что невозможно сделать.

«Мы не можем менять постоянно правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании, поэтому мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Белоруссии и российскими нефтяными компаниями», — пояснил он.

Козак охарактеризовал прошедшую встречу президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко как позитивную, добавив, что стороны договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции.