По его словам, поставки нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе именно потому, что у стран общий рынок черного золота, в рамках которого необходимо устранить противоречия.
«Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок он един. На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий», — цитирует Козака РИА Новости.
Чиновник также отметил, что Минск просил скидки на нефть, однако это означает введение государственного регулирования рынка, что невозможно сделать.
«Мы не можем менять постоянно правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании, поэтому мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Белоруссии и российскими нефтяными компаниями», — пояснил он.
Козак охарактеризовал прошедшую встречу президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко как позитивную, добавив, что стороны договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции.