На встрече с премьер-министром Италии Джузеппе Конте президент Владимир Зеленский попросил закрыть представительские центры народных республик Донбасса. Об этом 7 февраля сообщил Офис президента Украины

В Италии находятся два представительских центра ДНР. Один из них был открыт в Турине в декабре 2016 года, другой — год назад в Вероне. У ЛНР одно представительство в Мессине, открытое в июне 2018 года.

«Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии», — сказал Зеленский.

Президент Украины также вспомнил о судьбе нацгвардейца Виталия Маркива, которого итальянский суд приговорил к 24 годам лишения свободы за убийство журналиста Андреа Рокелли под Славянском в 2014 году.

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Справедливость вне Украины. Бывший боец ВСУ Маркив осужден за убийство итальянского журналиста © пресс-служба МВД Украины Андрей Миронов.

Несмотря на представленные в суде доказательства, Украина по-прежнему считает Марченко невиновным и просит пересмотреть его дело.

Апелляционная жалоба на решение суда города Павия от 12 июля прошлого года была подана 20 ноября.