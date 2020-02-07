По версии следствия, технолог помогла владельцу предприятия и чиновникам Минобороны завладеть 61,6 тыс гривен (свыше 153 тыс рублей).
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«Бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов "Корсар М3с 1-4", которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям», — говорится в сообщении.
Всего с апреля по июнь прошлого года в ВСУ поступили более 11 тыс. бронежилетов на сумму около 100 млн гривен (свыше 260 тыс. рублей).
За главного фигуранта этого дела генерала Дмитрия Марченко экс-президент Петр Порошенко внес в качестве залога более 8 тыс. долларов