Следователи Госбюро расследований (ГНБР) сообщили о подозрении в мошенничестве технологу «НПП Темп 3000» по делу о закупке некачественных бронежилетов для ВСУ. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба ГБР

Порошенко внес залог за фигуранта дела о бракованных бронежилетах для ВСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

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«Бюджетные средства были использованы на закупку бронежилетов "Корсар М3с 1-4", которые не соответствуют требованиям ГОСТ и техническим условиям», — говорится в сообщении.

Всего с апреля по июнь прошлого года в ВСУ поступили более 11 тыс. бронежилетов на сумму около 100 млн гривен (свыше 260 тыс. рублей).

За главного фигуранта этого дела генерала Дмитрия Марченко экс-президент Петр Порошенко внес в качестве залога более 8 тыс. долларов