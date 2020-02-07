По словам эксперта, в Белоруссии нет такого количества националистов, как на Украине, и нет националистических регионов, которые могли бы работать базой Майдана.
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«Если вызвать активность масс, то может оказаться, что Майдан буде совсем не евроинтеграционным, а диаметрально противоположным… Поэтому, если Лукашенко дойдет до того момента, когда возникнет вопрос о его власти, то к нему придут его чиновники и скажут, что пора в отставку и приведут очень убедительные аргументы. После чего он без всякого Майдана отправится на покой», — объяснил политолог.
Ростислав Ищенко добавил, что если Лукашенко попытается сопротивляться, то у его оппонентов найдутся возможности, чтобы убедить его в том, что это бесполезно.