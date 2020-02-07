Для Белоруссии путь Майдана слишком опасен. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко в новом выпуске программы «Ищенко о главном» на Youtube-канале издания Украина.ру

«Ищенко о главном»: договорятся ли Путин и Лукашенко, спасут ли немцы «Укрзализныцю» ©

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«Если вызвать активность масс, то может оказаться, что Майдан буде совсем не евроинтеграционным, а диаметрально противоположным… Поэтому, если Лукашенко дойдет до того момента, когда возникнет вопрос о его власти, то к нему придут его чиновники и скажут, что пора в отставку и приведут очень убедительные аргументы. После чего он без всякого Майдана отправится на покой», — объяснил политолог.

Ростислав Ищенко добавил, что если Лукашенко попытается сопротивляться, то у его оппонентов найдутся возможности, чтобы убедить его в том, что это бесполезно.