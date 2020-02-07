Президенты двух стран играли за одну команду. Путин надел форму национальной команды с номером 11, а его белорусский коллега вышел на игру в майке под цвет национального флага своей страны с номером 01.
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Матч проходил в развлекательном центре «Галактика» на Красной Поляне. Обе команды состояли из сотрудников спецслужб России и Белоруссии.
Лукашенко-младший, Николай, также вышел на лед. На его форме красовался номер 31.
Владимир Путин в этой встрече оформил хет-трик, забросив три шайбы в ворота соперников. Матч завершился со счетом 9:2 в пользу команды лидеров двух стран.
Год назад в Сочи в феврале 2019 года Путин и Лукашенко также продолжили трехдневные переговоры игрой в хоккей.