В Сочи завершился хоккейный матч с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые прервали переговоры, чтобы выйти на лед. Об этом 7 февраля сообщает РИА Новости

«Дошли до глубины седых времен»: Путин и Лукашенко поделились деталями беседы © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

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Матч проходил в развлекательном центре «Галактика» на Красной Поляне. Обе команды состояли из сотрудников спецслужб России и Белоруссии.

Лукашенко-младший, Николай, также вышел на лед. На его форме красовался номер 31.

Владимир Путин в этой встрече оформил хет-трик, забросив три шайбы в ворота соперников. Матч завершился со счетом 9:2 в пользу команды лидеров двух стран.

Год назад в Сочи в феврале 2019 года Путин и Лукашенко также продолжили трехдневные переговоры игрой в хоккей.