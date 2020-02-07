Следователи допросили фигурантку дела об убийстве Павла Шеремета с помощью полиграфа. Об этом 7 февраля сообщили «Украинские новости» со ссылкой на адвоката Николая Ореховского

Подозреваемой в убийстве Шеремета Яне Дугарь продлили арест © Facebook, Виктория Вагнер

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«На вопрос, осуществляла ли она наблюдение на месте убийства Шеремета, Дугарь ответила отрицательно. Полиграф показал правдивость ее показаний с коэффициентом 99,6%. Также полиграф показал с вероятностью с 99,9% достоверности, что Дугарь не обсуждала с еще одним подозреваемым в данном деле Андреем Антоненко подготовку убийства журналиста», — рассказал адвокат.

Российский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля. Задержать вероятных убийц, среди которых есть участники так называемой АТО в Донбассе, смогли в декабре прошлого года.

По версии следствия, целью убийства была дестабилизация ситуации в стране.