Народные депутаты от партии «Европейская солидарность» обратились в Нацполицию Украины по поводу слов продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой об украинском языке. Заявление партии опубликовано 7 февраля на странице политсилы в Facebook

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