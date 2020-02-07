По словам Еремеевой, фильмы, где герои говорят по-украински, не интересны зрителям. Поэтому канал снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке.
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«Утверждение этого продюсера, которое фактически свидетельствует о попытке представить украинский язык неполноценным, должно стать предметом уголовного производства. Все признаки для этого есть», — говорится в сообщении.
Дело соратники Порошенко просят возбудить по статье 161 УК Украины («Унижение национальной чести и достоинства»).