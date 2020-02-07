Следователи Госбюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшим сотрудникам Госпогранслужбы Украины, которые депортировали Михаила Саакашвили в Польшу в феврале 2018 года. Об этом 7 февраля сообщила пресс-служба ГБР

«Все хуже и хуже»: Саакашвили сравнил уровень жизни на современной Украине и в СССР © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Бывшие пограничники могут отправиться за решетку на восемь лет, если их вину сумеют доказать.

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Михаила Саакашвили 12 февраля 2018 года сотрудники Госпогранслужбы задержали в одном из ресторанов Киева и выслали в Польшу, однако осенью того же года он прорвался на территорию Украины через кордоны пограничников.

В ноябре прошлого года Верховный суд Украины признал законной высылку Саакашвили в Польшу в 2018 году. Тот, в свою очередь, заявил, что собирается обжаловать это решение.