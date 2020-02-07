Восемнадцатилетняя жительница Полтавы 7 февраля пришла в местный тир и по неустановленным причинам открыла огонь по людям. В результате стрельбы от ранения в голову погиб 64-летний инструктор, передают «Факты»

Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в Мукачево © Facebook, Поліція Києва

В результате две пули попали сотруднику тира в голову, он скончался позднее на руках у медиков. После этого девушка попыталась выстрелить в другого инструктора, но у нее перехватили оружие, после чего стрелок сбежала. Вскоре ее удалось задержать правоохранителям.

Точные мотивы убийцы неизвестны. Предположительно, на преступление девушку могла сподвигнуть депрессия на фоне расставания с молодым человеком.