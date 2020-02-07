Сообщается, что девушка изначально ничем не выдавала своих намерений, стреляя в установленном порядке по мишеням. Однако после того, как в ее руки попал мелкокалиберный самозарядный пистолет Марголина она начала вести себя неадекватно, наставив прицел на инструктора и нажала на курок.
В результате две пули попали сотруднику тира в голову, он скончался позднее на руках у медиков. После этого девушка попыталась выстрелить в другого инструктора, но у нее перехватили оружие, после чего стрелок сбежала. Вскоре ее удалось задержать правоохранителям.
Точные мотивы убийцы неизвестны. Предположительно, на преступление девушку могла сподвигнуть депрессия на фоне расставания с молодым человеком.