Депутаты горсовета Мукачево (Закарпатская область) на экстренном заседании 7 февраля обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой навести порядок в городе, в котором сложилась непростая криминогенная обстановка. Информацию об этом распространил местный ресурс Mukachevo.net

Поводом к срочному обращению к главе государства послужило нападение на помощника экс-депутата от Партии регионов Михаила Ланьо. Известно, что в результате стрельбы ранения получили два человека, их имена не сообщаются. Полиция выясняет обстоятельства стрельбы в Мукачево © Facebook, Поліція Києва

«Мукачевский городской совет вынужден обратиться к Вам (Владимиру Зеленскому. — Ред.) за личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации, которая сложилась в нашем городе. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями», — говорится в тексте документа.

По мнению народных избранников, наведением порядка в Мукачево должна заняться Нацгвардия, кроме того, предлагается устроить чистки в рядах местных правоохранителей, сменить руководство полиции и усилить ее материально-техническую базу.