«Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, в том числе предоставления адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста», — говорится в письме Антоненко.
Также подозреваемый потребовал предоставить адвокатам доступ к его личному делу в изоляторе временного содержания. Антоненко заявил, что, пока это не будет выполнено, отвечать ни на какие вопросы он не будет.
По его словам, он не скрывал никаких обстоятельств своей жизни, отвечал на все поставленные вопросы и подтвердил свои предыдущие показания.