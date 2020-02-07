Подозреваемый по делу Шеремета объяснил, почему отказался давать показанияПодозреваемый в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался давать показания, пока следствие не устранит допущенные нарушения. Об этом он написал в письме к следователю Бирко, обнародованном сообществом Free Riff в Facebook 7 февраля

«Примите во внимание, что любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с вашей стороны, в том числе предоставления адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, которые вы обещаете предоставить больше месяца, а также официального экспертного измерения моего роста», — говорится в письме Антоненко.

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По его словам, он не скрывал никаких обстоятельств своей жизни, отвечал на все поставленные вопросы и подтвердил свои предыдущие показания.