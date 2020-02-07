Накануне, 6 февраля, Рада начала во втором чтении рассматривать законопроект о снятии моратория на продажу сельскохозяйственных земель. По состоянию на 7 февраля депутаты успели обсудить чуть более 200 правок. Всего их 4018.
«Возможности [договариваться с другими фракциями о поправках] видим, но мы не будем ни с кем договариваться. Мы не видим нашей готовности. Мы говорим: если вы за страну — снимайте свои правки и работайте. Если вы хотите что-то на что-то наменять — мы с террористами не торгуемся», — заявил Арахамия.
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Ранее он также посоветовал парламентским журналистами отправиться в отпуск, так как, по его словам, такими темпами рассмотрения поправок, голосование по законопроекту состоится не раньше апреля.