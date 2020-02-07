Ранее сообщалось, что Путин встретил Лукашенко на крыльце дома приемов официальных делегаций «Лаура» в Красной Поляне. При этом встреча в расширенном составе была отложена из-за плохой погоды, в результате которой был задержан вылет московского борта с членами российской делегации.
«К сожалению, наша делегация не смогла пока добраться до нашей встречи. Надеюсь, погодные условия позволят, и они чуть попозже приедут. Мы пока можем начать нашу дискуссию, пообсуждать наши текущие дела, выйдем и за рамки тех вопросов, которые являются наиболее актуальными», — сказал Путин в начале беседы.
Он отметил, что уже провел переговоры с Лукашенко в формате тет-а-тет.
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«Мы [с Путиным] действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны», — рассказал белорусский лидер в начале переговоров в расширенном составе.
По его словам, на встрече обсуждались не только вопросы, представляющие взаимный интерес, но также темы, касающиеся стран СНГ. По мнению Путина, «сегодняшний день будет полезным».
Тем временем Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на источник из Сочи сообщил, что после переговоров российский и белорусский лидеры намерены отправиться в спорткомплекс «Галактика», чтобы поиграть в хоккей.