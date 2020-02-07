Власти Молдавии готовы дать Приднестровью широкую автономию ради решения многолетнего конфликта. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон на своей странице в Facebook в пятницу, 7 февраля

«Мы — единая страна, у Приднестровья нет будущего без Молдавии, определенная интеграция уже происходит, мы делаем все возможное, чтобы приблизить берега. Нужно садиться и разговаривать, мы готовы искать выходи из ситуации, готовы дать гарантии и довольно широкую автономию», — написал Додон.

Крови нет, ребята! Почему Приднестровье не Донбасс © commons.wikimedia.org, Донор

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В 1992 году после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией, чью независимость другие страны так и не признали.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.