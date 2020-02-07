Затягивание принятия закона о рынке земли приведет к парализации работы Верховной Рады и нарастанию противоречий внутри команды президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в комментарии изданию Украина.ру

«Оппозиции удалось навязать борьбу и затянуть время, что действует против власти. Даже если сейчас у "слуг народа" голоса есть, то не факт, что они будут потом. Если группа [Игоря] Коломойского окончательно побьет горшки с Зеленским и показательно не будет это делать», — указал эксперт.

По его словам, мажоритарщики от «Слуги народа» и другие фракции не хотят голосовать за закон, потому что эта идея непопулярна в обществе, собирать их голоса будет все труднее и труднее, поэтому не исключено, что голосование растянется минимум на месяц, если не больше.

И поскольку рынок земли не будет принят в одночасье, подчеркнул Молчанов, падение рейтинга Зеленского, которое наметилось еще после нового года, будет только усиливаться.